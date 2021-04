Napoli - Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino commenta su Twitter la vittoria ottenuta dal Napoli contro la Sampdoria per 2-0:

“Non è forte chi non cade ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi. Una vittoria che cancella la delusione di metà settimana e tiene il Napoli pienamente in corsa per l’obiettivo. Sontuoso Ruiz bene la difesa e Osimhen sempre più dentro ai meccanismi. Da stasera è già Napoli-Inter”