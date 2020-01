Ultimissime Calcio Napoli -"Ritorno a Napoli da dimenticare per Sarri. Anche la nebbia contro la Juve, i non colorati restano prima bloccati in aeroporto e poi tornano in albergo. E sono ancora a Napoli", questo il tweet di Carlo Alvino, giornalista di TV Luna.

AGGIORNAMENTO 12.45 - La Juventus è partita da Napoli quest'oggi alle ore 12.45, i bianconeri stanno facendo ritorno a Torino.