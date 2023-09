Notizie - Torna l’allerta meteo in Campania con la nuova settimana. Lo comunica la Protezione Civile la quale ha emesso un cominciato di allerta per “venti forti e temporaneamente molto forti” a partire da lunedì 4 settembre e fino al giorno successivo. Particolare attenzione è richiesta per ai parchi, nelle acque e alle strutture provvisorie come impalcature.