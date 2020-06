Albo d'oro Coppa Italia, il Napoli la alza per la sesta volta! Juventus in vetta con 13

La settantatreesima edizione della Coppa Italia va, quindi, al Napoli che supera ai calci di rigore la Juventus. La finale dello Stadio Olimpico ha emesso il proprio verdetto e ha permesso ai partenopei di alzare al cielo di Roma il primo trofeo dopo il lock-down che ha fermato lo sport italiano e mondiale per oltre tre mesi. Un trofeo che, per questo motivo, assume ancora maggiore significato. L’edizione 2019/2020 della Coppa nazionale sarà ricordata sia per quello che abbiamo visto in campo, sia per il valore intrinseco del momento.

Andiamo, quindi, ad analizzare la situazione a livello numerico e storico della Coppa Italia di calcio. Il Napoli, quindi, ha conquistato la sua sesta Coppa Italia della propria storia dopo aver vinto le edizioni del 1962, 1976, 1987, 2012, 2014. In vetta alla classifica rimane comunque saldamente la Juventus con 13 trofei avendo vinto nel 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017 e 2018. Al secondo posto della graduatoria troviamo la Roma a quota 9 con i successi ottenuti nel 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007 e 2008 e, di conseguenza ad una sola vittoria dalla “Stella d’argento”, davanti a Inter e Lazio a quota 7.

LA CLASSIFICA GENERALE

Juventus 13

Roma 9

Inter 7

Lazio 7

Napoli 6

Fiorentina 6

Milan 5

Torino 5

Sampdoria 4

Parma 3

Bologna 2

Atalanta 1

Genoa 1

Venezia 1

Vado 1

Vicenza 1