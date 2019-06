"Non tornerò più": Albiol conclude il trasloco dalla sua casa a Posillipo e saluta i vicini

Ultimissime calcio Napoli - Gonfialarete.com scrive le ultime novità in merito al trasferimento di Raul Albiol dalla Ssc Napoli al Villarreal:

Calcio mercato Napoli, confessione Albiol al condominio

"Manca solo l’annuncio ufficiale per il definitivo addio di Raul Albiol al Napoli. E pure nel palazzo dove abitava a via Nevio, erano tutti certi della sua partenza senza ritorno a Napoli, fin da due settimane or sono. Gli inquilini del condominio raccontano che il difensore spagnolo aveva preparato grosse valigie, salutando tutti come chi da quelle parti non l’avrebbero più visto. “Non tornerò più” sembrava quella frase pronunciata anche quasi per scaramanzia, invece, ogni giorno che passa c’è la conferma che Albiol non sarà più un calciatore del Napoli. Dopo 6 stagioni, 234 presenze e 6 reti in maglia azzurra, Albiol ha deciso di tornarsene a casa. Destinazione Villarreal, 50 km dalla sua città Natale, Valencia, dove guiderà la difesa del sottomarino giallo nella prossima stagione di Liga. Sempre che, è ovvio, la dirigenza Villarreal corrisponda al Napoli la clausola che varierà dai 4 ai 6 milioni, a seconda degli obiettivi raggiunti".