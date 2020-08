Ajax, paura per Blind: malore nel corso di un'amichevole [VIDEO]

Ultime notizie calcio - Grande spavento nel corso dell'amichevole tra l'Ajax e l'Hertha Berlino. Daley Blind si è improvvisamente accasciato al suolo dopo aver avvertito un malore e la cosa ha ovviamente allarmato tutti i presenti. L'ex Manchester United è stato prontamente soccorso dai compagni di squadra e dagli avversari. Dopo l'episodio ha lasciato lo stadio da solo. Già in passato aveva accusato un problema simile contro il Valencia in Champions League, con gli esami che evidenziarono una infiammazione del muscolo cardiaco. Fu operato in quel caso per una miocardite con l'inserimento nel suo corpo di un defibrillatore sottocutaneo. L'olandese ha poi ripreso gli allenamenti di gruppo a febbraio.