ADL lascia Capri e raggiunge Roma in ambulanza: insieme a lui la moglie ed Edo [FOTO & VIDEO CN24]

Ultime notizie Napoli calcio - Giornata di tensione quella odierna per Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, infatti, ha scoperto di essere positivo al Coronavirus ed ora tutti sono in apprensione per le sue condizioni. Al di là del fatto che i sintomi al momento non risultino essere allarmanti, il presidente del club partneopeo ha deciso comunque di trasferirsi, in via precauzionale, a Roma, al Policlinico Gemelli, per degli accertamenti ulteriori. Per questo motivo ha lasciato Capri ed è approdato al Molo Luise insieme alla moglie. Ad attendere entrambi c'erano una ambulanza ed il figlio Edo. Il tutto è stato immortalato dalle foto scattate da Ciro De Luca per CalcioNapoli24. Di seguito anche un video inviato alla redazione di CalcioNapoli24

Clicca sulle foto in allegato