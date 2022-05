Addio a Mino Raiola, la procura di Lozano passerà a suo cugino Enzo

Mino Raiola è morto. Dopo le fake news dei giorni scorsi, alla fine è stata la sua famiglia a dare ufficialmente il triste annuncio. Ci lascia uno dei procuratori sportivi più famosi di sempre, probabilmente l'agente di calciatori che più ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni.

Raiola è morto, l'agenzia a suo cugino Enzo

Ora che Raiola non è più al vertice della sua società, che ne sarà dei calciatori sotto la sua procura? Tra questi, figura anche l'attaccante messicano del Napoli Hirving Lozano. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli, l'agenzia di Mino Raiola continuerà ad esistere e sarà gestita, almeno per il momento, da Enzo Raiola, il cugino napoletano e fidatissimo braccio destro di Mino. Ad oggi la sua agenzia vanta un fatturato da 84,7 milioni di dollari, con un parco di 70 calciatori valutato intorno ai 616 milioni.