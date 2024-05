457 minuti di interrogativi…

Hamed Junior Traoré è stato uno dei volti nuovi del mercato di riparazione del Napoli. Il centrocampista, arrivato in prestito con diritto di riscatto dagli inglesi del Bournemouth, era stato preso per essere ‘sperimentato’ al posto di Piotr Zielinski. Il classe 2000, arrivato in azzurro in una condizione fisica assolutamente non soddisfacente, finora ha giocato 9 gare stagionali collezionando 457’. L’esordio con il Napoli avvenne con il Genoa dove giocò 59’. Poi, dopo la panchina nel pareggio di Cagliari, il centrocampista ivoriano ha disputato 4 gare consecutive senza però avere un minutaggio pieno: 65’ con la Juve, 23’ con il Torino, 70’ con l’Inter e 45’ contro l’Atalanta. A questi dati, va aggiunto anche quello del recupero contro il Sassuolo dove Traoré giocò 76’. Domenica scorsa, dopo tre panchine consecutive, è entrato in campo per soli 19’ salvo poi essere sostituito da Ostigard.

Hamed Junior Traorè verrà riscattato dal Napoli?

Calciomercato Napoli - Nel pregara contro la Roma, l’allenatore Francesco Calzona ha dichiarato che Traorè è alle prese con un fastidio nella zona in cui si è operato. In particolare, c’è una vite che gli sta creando non pochi problemi dal punto di vista della tenuta fisica. De Laurentiis, a proposito dell’ex centrocampista del Sassuolo, dichiarò che il riscatto del suo cartellino era davvero elevato. Una considerazione che, guardando il minutaggio e le condizioni fisiche di Traorè, potrebbe far pensare che la sperimentazione del nuovo Zielinski sia praticamente naufragata. Nessuno spenderebbe mai uno sproposito per un giocatore valido tecnicamente, ma che attualmente è una scommessa in chiave futura.

E allora? Storicamente il Napoli ci ha sempre abituato a dei colpi a sorpresa. Al di là di scelte tecniche ed infortuni, potrebbe anche essere una sorta di strategia quella adottata su Traorè. Non sarebbe la prima volta che accade nel calcio. Rispolverare Zielinski titolare, anche a furor di popolo, può essere stata anche un’arma. L’ivoriano tornerà al Bournemouth alle condizioni attuali, ma probabilmente un tentativo per riaverlo a cifre più umane verrà fatto. Traorè ha bisogno di rilanciarsi ed in una rosa può fare comodo in quanto polivalente. Magari il club del presidente De Laurentiis ha messo in preventivo le difficoltà iniziali per questo ragazzo consapevole però che, se recuperato bene, può essere un jolly in un organico.

Quanto chiede il Bournemouth per il riscatto di Traorè?

Il calciatore si è trasferito al Napoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Nello specifico, il Bournemouth ha fissato in 25 milioni di euro la cifra per cedere definitivamente il calciatore al club partenopeo. Una cifra fuori mercato non c’è ombra di dubbio. Vedremo se ci sarà margine di manovra per trattare oppure Traorè è da considerarsi bocciato senza alcun tipo di attenuante.