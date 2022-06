Under 21, probabili formazioni Lussemburgo-Italia: Zanoli subito titolare, panchina per Gaetano

Under 21 Lussemburgo Italia

Notizie Napoli calcio. Sono due i giocatori del Napoli impegnati quest'oggi con l'Under 21 di Nicolato: si tratta di Zanoli e Gaetano, convocati per la prima delle tre gare che chiuderà il girone di qualificazione agli Europei Under 21.

Italia Under 21 probabile formazione

Under 21, probabili formazioni Lussemburgo-Italia

LUSSEMBURGO (3-5-2): Martin; Dzogovic, D'Anzico, Sinner; Latic, Ikene, Medina, De Oliveira, Schmit; Hansen, Rupil. A disposizione: Kips, Schaus, Sacras, Cerqueira, Berberi, Elshan, Correia, Klisurica, Figueiredo. Ct: Cardoni

ITALIA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zanoli, Lovato, Okoli, Parisi; Rovella, Miretti; Colombo, Esposito, Vignato; Pellegri. A disposizione: Plizzari, Carboni, Cambiaso, Pirola, Quagliata, Bove, Ranocchia, Gaetano, Yeboah. Ct: Nicolato