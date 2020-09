Sportmediaset - Olanda-Italia, Insigne titolare! Di Lorenzo in ballottaggio con D'Ambrosio. Panchina per Meret

Calciomercato Napoli - Come riporta Sportmediaset.it, in molti sono rimasti delusi dalla partita contro la Bosnia. Più che il risultato, ha suscitato perplessità la mancanza di quella fluidità nella manovra dell'Italia che aveva caratterizzato la gestione Mancini. Oltre a un più che prevedibile calo di forma legato allo stravagante andamento della stagione in corso, ha inciso il comportamento tattico in fase di possesso palla. Di solito il 4-3-3 della nazionale si trasforma, in fase offensiva, in un sistema di gioco con tre difensori, due registi, quattro incursori sulla trequarti (che coprono tutta la larghezza del campo) e una punta centrale.

A Firenze, al play Sensi, non si affiancavano né Barella né Pellegrini, più portati all'incursione verso la porta che al consolidamento della manovra. Ecco perché il Mancio ha in testa una nuova Italia per la partita di domani. Scontati Donnarumma in porta e Bonucci e Chiellini come centrali, sulla parte destra della difesa si giocano un posto Di Lorenzo e D'Ambrosio con Spinazzola a sinistra. A centrocampo torna Jorginho nel ruolo di play con Barella come mezzala. Dall'altra parte ci sono due possibilità: Zaniolo o Locatelli. Nel primo caso ad abbassarsi al fianco del play ci sarebbe Barella, nel secondo il centrocampista del Sassuolo che tanto piace alla Juve.

Nel caso in cui giocasse Locatelli, Zaniolo farebbe l'esterno destro d'attacco. Se invece il romanista dovesse essere schierato a metà campo, sull'esterno del reparto offensivo azzurro ci sarebbe spazio per Kean. Scontato l'utilizzo di Immobile nel ruolo di centravanti, secondo la logica dell'alternanza con Belotti che ha giocato a Firenze, e quello di Insigne come esterno sinistro.