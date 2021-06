Italia, Mancini: "Tutti questi ragazzi hanno dimostrato di essere titolari. Ottavi? In lizza per vincere"

Notizie calcio. Dopo il match vinto contro il Galles che è valso il primo posto nel Gruppo A, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

"Meglio di così non si poteva. Avremmo potuto fare un gol in più ma loro si sono difesi tutta la partita. Non era semplice, sono stati bravissimi".

Cambiando tanti elementi il prodotto è stato lo stesso.

"Questo credo sia importante. Quando dico che cambiando anche uno o due giocatori non cambia niente è perchè sanno quello che devono fare e il prodotto non cambia".

Verratti è il titolare del centrocampo?

"Ha dimostrato oggi che sono tutti titolari. Era una partita che volevano vincere, tutti i giocatori hanno fatto quello che dovevano fare. Titolari non ne esistono, ci sono gli undici che vanno in campo".

Eguagliato il record di Pozzo.

"Pozzo ha vinto anche cose importanti. Noi siamo indietro".

Ora gli ottavi.

"Tutti quelli che passano il turno e vanno agli ottavi sono tutti in lizza per vincere".

Le big hanno mostrato difficoltà. L'Italia no.

"Anche noi abbiamo difficoltà. Tutte le partite sono difficili. E' sbagliato pensare che tutte le partite si possono vincere perchè sono tutte nazionali".

Ultima partita a Roma.

"Salutiamo Roma e la ringraziamo per quello che ha fatto. Dedichiamo questa vittoria ai ragazzini che hanno sofferto in questo momento".