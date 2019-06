Insigne, scontro con Izzo e infortunio in Nazionale: fasciatura alla tibia destra, le condizioni non preoccupano

Brutto colpo per Lorenzo Insigne in Nazionale nel giorno del suo compleanno. L'attaccante della SSC Napoli si è fermato per un colpo rimediato in un contrasto con Izzo. Ecco quanto riportato da Sportmediaset ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Le conseguenze sono ancora da valutare, ma sembra che Insigne abbia lasciato il campo più che altro per precauzione. È uscito dagli spogliatoi con una vistosa fasciatura alla tibia destra ma è apparso sereno, tanto da scherzare sull’episodio con lo stesso Izzo e da fermarsi poi, insieme ad altri giocatori, per foto e autografi con i tifosi (l'allenamento era chiuso ai media)".