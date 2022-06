Italia-Inghilterra 0-0: esordio in Nazionale per Salvatore Esposito, 21 anni nato a Castellammare di Stabia

Italia Inghilterra 0-0 al triplice fischio, risultato a reti bianche nella partita di UEFA Nations League tra la nazionale di calcio italiana e quella inglese, già avversarie nella finale degli Europei vinta dall'Italia l'anno scorso. Gara da titolare per il terzino Giovanni Di Lorenzo, solo panchina per Politano e Meret, gli altri due giocatori del Napoli convocati dal CT Roberto Mancini, che stavolta ha escluso dalla lista Zerbin.

Nel corso della partita si segnala anche l'esordio in Nazionale per Salvatore Esposito, centrocampista della SPAL classe 2000, 21 anni e nato a Castellammare di Stabia. Ha giocato in passato anche con Ravenna e Chievo, in Serie C e Serie B; Esposito ha un fratello maggiore che gioca al Basilea in Svizzera e un fratello minore nelle giovanili dell'Inter.