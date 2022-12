Dal Portogallo sicuri: "Mourinho rifiuterà il ruolo da Ct, ma chiederà più soldi alla Roma"

“Secondo le mie informazioni, Mourinho rifiuterà l’invito ad essere l’allenatore del Portogallo. Il contratto che ha con la Roma gli rende impossibile lasciare il club in questo momento e assumere l’incarico di ct. Le tempistiche di Mourinho e del Portogallo non sono compatibili. Il rifiuto di José Mourinho di allenare il Portogallo aumenterà la pressione e le richieste del mister alla Roma. Ed è possibile che la Roma rinforzi anche la rosa per cercare di soddisfare le richieste del tecnico”, così Irene Palma, giornalista portoghese di ‘A Bola’, intervistato da Calciomercato.it.

Il tecnico lusitano dunque sarebbe pronto a declinare l'invito della federazione e ne approfitterebbe per provare a trarne benefici in casa giallorosso, sia sul piano economico individuale che sul mercato per rinforzare la squadra.