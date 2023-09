Striscia la Notizia, ADL rifiuta il tapiro e Staffelli lo provoca: "Siete diventati come la Juve?" | VIDEO

Notizie Calcio Napoli – Tra le accuse di falso in bilancio, i risultati altalenanti e il “caso Osimhen” il Napoli ha vissuto giorni abbastanza tesi. La redazione di Striscia la Notizia, tramite il suo inviato Valerio Staffelli, ha cercato di consegnare il tapiro d'oro al presidente Aurelio De Laurentiis intercettato alla stazione di Roma Termini. L'inviato, al quale non è stato permesso di consegnare il "premio" ha poi provocato il presidente del sodalizio campano dicendogli: "Il suo club è diventato come la Juventuss che tanto odia?". ADL ha deciso di non rispondere e come detto prima, di non accettare il tapiro.