San Paolo, lo stadio del Napoli cambia pelle: proseguono i lavori, ma che colpo d'occhio! [FOTOGALLERY]

Lo stadio San Paolo di Fuorigrotta cambia volto e pelle, ormai ci siamo quasi in vista dell'inizio delle Universiadi. I lavori al San Paolo, per l'inizio dell'evento, saranno ultimati, esclusa la Curva B che verrà completata soltanto al termine delle Universiadi 2019. Tanti i commenti positivi su Twitter alle quattro foto che circolano in queste ore, da "Che spettacolo!", a "Che trasformazione!": sono in tanti i commenti favorevoli dei tifosi.

Clicca sulle immagini in allegato per guardare le foto: