Ronaldo 'graziato', niente giallo per simulazione: la prossima è Juve-Milan [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Sui social, circolano le proteste di Cristiano Ronaldo a fine primo tempo (video in allegato), in realtà Paolo Ziliani mostra un altro episodio che riguarda proprio il portoghese, non ammonito per simulazione:

"Si tuffa in area sotto gli occhi dell’arbitro (che fa segno di proseguire) senza essere minimamente toccato, e la domanda è: ma hanno cancellato dal regolamento l’ammonizione per simulazione? Lo dico perchè #Ronaldo è diffidato e la prossima è #JuventusMilan".

