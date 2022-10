Martina, 5 anni e la passione per il Napoli: prima volta allo stadio con papà! | VIDEO

Lei si chiama Martina, ha solo 5 anni, ed è già una tifosa del Napoli! Una passione trasmessa da papà Alessandro, che sabato scorso ha deciso di regalarle l'emozione della prima partita allo stadio Diego Armando Maradona. E così in occasione di Napoli-Torino papà Alessandro e la piccola Martina hanno assistito dal vivo alla esaltante vittoria del Napoli in campionato, con la doppietta di Anguissa e il gol Kvaratskhelia.

Una giornata emozionante per la piccola Martina, che si è divertita a cantare e saltare di gioia guardando da così vicino i giocatori in campo. E altrettanto emozionante per Alessandro, fiero di averle trasmesso la passione per il Napoli, di padre in figlia. Guarda il video in allegato.