Lozano accolto a Roma da una marea di tifosi azzurri, la moglie del messicano incredula! [FOTO CN24]

Nella giornata di oggi è sbarcato a Roma Hirving Lozano, che poi domani mattina si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà per cinque anni al Napoli. All'arrivo all'aeroporto, il talento messicano è stato accolto da una marea di tifosi azzurri che hanno voluto tributargli il loro omaggio e dargli il loro personalissimo benvenuto. Tanto il calore per lui, con la moglie che, come si nota dalla foto che vi proponiamo, è risultata essere davvero incredula.

