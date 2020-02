Il Napoli prepara la sfida al Barcellona in rifinitura: Koulibaly e Llorente out, Lozano a parte [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli è sceso in campo per sostenere l’allenamento di rifinitura sul terreno di gioco del centro sportivo di Castel Volturno. Gli unici assenti sono il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly, fermato almeno fino alla prossima settimana dallo staff medico e tecnico, e l'influenzato attaccante spagnolo Fernando Llorente. A parte Hirving Lozano: lavoro tecnico con due Primavera, Senese e Palmieri, per il messicano.

In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.