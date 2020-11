Dalla smorfia di Lozano allo strano abbraccio Kjaer-Insigne: le emozioni di Napoli-Milan 1-3 [FOTOGALLERY CN24]

Napoli-Milan - Il Napoli cade in casa 1-3 contro il Milan sotto i colpi di Zlatan Ibrahimovic, in allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko, Fabian Ruiz (90' Elmas), Lozano (56' Zielinski), Politano (69' Petagna), Insigne, Mertens. A disp.Ospina, Contini, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Demme, Lobotka, Llorente. All.Gennaro Gattuso

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers (73' Castillejo), Calahnoglu (88' Krunic), Rebic (73' Hauge), Ibrahimovic (78' Colombo). All. Stefano Pioli

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 21' Ibrahimovic, 54' Ibrahimovic, 63' D. Mertens, 90'+5' Hauge

Note: espulso Bakayoko al 65' per doppia ammonizione. Ammoniti Rebic, Mario Rui, Castillejo