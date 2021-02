Dalla dedica di Insigne allo strangolamento Danilo-Politano: le emozioni di Napoli-Juventus 1-0 [FOTOGALLERY CN24]

Ultime notizie calcio Napoli - 1-0 per il Napoli contro la Juventus, decide il rigore (concesso dopo la chiamata del VAR) realizzato da Insigne al 31' del primo tempo. In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski (65' Elmas), Bakayoko; Politano (65' Ruiz), Insigne (87' Lobotka), Lozano; Osimhen (75' Petagna). A disposizione: Contini, Zedadka, Costanzo, Cioffi. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46' Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (63' McKennie), Bentancur (72' Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Fagioli, Peeters. Allenatore: Pirlo.

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 31' su rig. Insigne (N)

NOTE: Ammoniti: Di Lorenzo, Rabiot (N); Chiellini, Cuadrado (J). Recupero: 2' e 6'.