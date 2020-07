Dal cuore di Politano alla presenza di ADL in tribuna: le emozioni di Napoli-Udinese 2-1 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli soffre, ma vince 2-1 nel finale contro l'Udinese grazie alla prima rete in azzurro di Matteo Politano. In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (80' Elmas), Lobotka (71' Demme), Zielinski (80' Allan); Callejon (71' Politano), Mertens (32' Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Lozano. Allenatore: Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytick; Stryger Larsen, De Paul, Walace (89' Troost-Ekong), Fofana, Zeegelaar (82' Ter Avest); Nestorovski, Lasagna (92' Sema). A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Mazzolo, Compagnon, Ballarini, Oviszach, Lirussi, Palumbo. Allenatore: Gotti

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 22 De Paul (U), 32' Milik (N), 94' Politano (N).

NOTE: Ammoniti: Milik, Koulibaly, Demme (N); Becao, Walace (U).