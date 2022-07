Napoli-Adana Demirspor, Top & Flop: Kvaratskhelia trottolino, Gaetano caparbio! Elmas fumoso, Meret sbaglia i tempi

Ritiro Napoli Castel di Sangro 2022 / Napoli-Adana Demirspor è la terza uscita ufficiale stagionale della squadra 2022/23 di mister Luciano Spalletti, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Adana Demirspor Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Gaetano - Se questa è una possibilità per giocarsi una chance di conferma, o almeno per dimostrare di valere il reparto, se la gioca bene: ottimo l’affondo centrale quando c’è lo spazio, carattere e caparbietà con la palla tra i piedi se c’è il suggerimento da imbeccare.

Osimhen - Si intravedono i primi risultati di ciò che gli chiede Spalletti in allenamento: l’attesa del pallone spalle alla porta, il gioco con i compagni e l’attacco al primo palo. Ok il furore agonistico, nonostante una sola chance vera.

Anguissa - Fisicamente reattivo, considerando i carichi di lavoro e le sedute dominate dal caldo di Castel di Sangro. Azioni in solitaria, preponderante davanti ai dirimpettai turchi.

Kvaratskhelia - Subito un dribbling per mettersi in mostra, poi mette un bel pallone di cui Insigne andrebbe fiero (magari lo farà, quando guarderà gli highlights). Un trottolino notevole che nello stretto si fa valere, e nel finale peccato impatti male il destro al volo.

FLOP

Ostigard - Più che vero e proprio flop, al limite è poco preciso quando c’è da lanciare il pallone a 20-30 metri di distanza. Sfiora il gol di testa e lotta con Balotelli, perde il rimpallo sul contrasto che porterà al rigore del pari.

Elmas - Un po’ fumoso, ci si ricorda una serpentina nello stretto ma non molto altro.

Meret - Volo plastico sulla punizione di Balotelli, poi uscita con i tempi sbagliati sull’ex Inter in area di rigore, a distanza considerevole dalla linea di porta.

Olivera - Causa il rigore con una spinta inutile.