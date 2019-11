Zola: "Napoli, la gara di domani sarà l'opportunità per rinascere: dico 2-1 per gli azzurri"

Ultime Calcio Napoli - Napoli, intervista di Gianfranco Zona a Il Mattino oggi in edicola. Tra i vari argomenti, l'ex attaccante si è espresso anche sulla gara col Liverpool di domani sera. Ecco alcuni passaggi.

Il Napoli arriva malconcio.

«Lo so, non è un buon momento. Ma sono notti così che possono anche segnare una rinascita. Manca Insigne ed è una grave perdita, ma gli azzurri sanno come si può battere il Liverpool, lo hanno già sorpreso in precampionato: loro sono forti in avanti, ma se riescono a non esporsi alle ripartenze possono approfittare di una linea difensiva molto alta e non proprio insuperabile. Insomma, con la fantasia di Mertens, Lozano e gli altri, il Napoli può colpire e fare danni».

L’ammutinamento, le multe. Non è un momento semplice a Napoli?

«I momenti difficili e di tensione capitano in ogni club ma quello che conta per uscirne fuori è mettere da parte le discussioni e pensare solo a come vinceree tornare in alto. E per conquistare i successi, la testa deve tornare al proprio posto, bisogna essere sereni, lucidi e concentrati. La gara col Liverpool di domani va vissuta come una opportunità per il Napoli».

Che gara si attende domani sera a Liverpool?

«Anfield è un posto unico al mondo, è uno stadio che dà un vero valore aggiunto alla squadra di casa perché è un’atmosfera che si fa fatica anche a spiegare. E non solo nel campo, ma anche fuori. La squadra di Klopp è dirompente, ha capacità tecniche di primissimo livello, attacca in massa, con tre punte, due terzini e spesso anche le due mezzeali si buttano nel mezzo. Bisogna affrontarli con serenità. Come Ancelottisa fare».

La sorprende che anche Ancelotti possa essere messo in discussione?

«È la natura del calcio di adesso, che spesso viene vissuto attraverso i social, guardando al momento e non allo scenario».

Come finiscedomani?

«La risposta la do con il cuore: 2-1 per ilNapoli».