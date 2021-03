Zoff: "Il Napoli con il rientro di tutti i titolari può far bene, Osimhen ha bisogno di giocare per ambientarsi"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Dino Zoff, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli a Roma ha dimostrato di essere una squadra quadrata, adesso, con il rientro di tutti i titolari, può far bene senz'altro. Osimhen ha bisogno di qualche partita in più per capire pienamente il calcio italiano".