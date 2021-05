Ziliani: "Mancano due espulsioni alla Fiorentina! Napoli sulla soglia della Champions, giustizia è fatta"

"Resta una domanda: ma un arbitro che dev’essere richiamato al #VAR per vedere una cosa così lampante avvenuta proprio davanti ai suoi occhi, è uno che ciurla nel manico oppure è proprio scarso (nel qual caso non si capisce perchè diriga partite di serie A?. Il mancato doppio giallo a #Milenkovic per la maglia trattenuta in area che ha provocato il rigore dell’1-0 non ha alcuna giustificazione (per non parlare dell’identica grazia che #Abisso ha concesso a #Ribery a sua volta già ammonito).Parte dal piede di #Zielinski (e scelta migliore non avrebbe potuto esserci) il pallone che porta il #Napoli al 2-0 e sulla soglia della #Champions. Hanno fatto di tutto perchè non succedesse, giustizia è fatta. Resta il #Verona domenica al Maradona: si può fare. Complimenti veri". Questo il commento del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani.