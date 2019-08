Zielinski: "Vogliamo ridurre il gap dalla Juve. Elmas? E' molto bravo, ma potrebbero arrivare altri colpi importanti. Su Ancelotti e il rinnovo..."

Ultime calcio Napoli. Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro di Miami a Sky Sport 24, alla vigilia della doppia sfida amichevole contro il Barcellona:

“Spero che questo sia il mio Napoli piu’ forte, sono arrivati giocatori che hanno gia’ dato il loro contributo, potrebbero arrivare altri pezzi molto importanti per essere ancora piu’ competitivi. Spero che il gap con la Juve non sia come lo scorso anno, vogliamo fare meglio e combattere fino alla fine. Quest’anno vogliamo fare meglio e combattere con loro fino alla fine. Ma nella corsa scudetto ci saranno anche altre squadre che lotteranno per lo scudetto. Inter, Milan e Roma si sono rinforzate. Il campionato sarà sicuramente più interessante rispetto all’anno scorso. Noi abbiamo una rosa molto competitiva e vogliamo arrivare fino in fondo. Elmas? E' molto bravo, ci darà una mano a centrocampo. Io leader? Ne abbiamo tanti, spero di fare il meglio. Ancelotti? Abbiamo un allenatore che è un maestro e quest’anno può essere l’anno buono. Non ho problemi con lui, può farmi giocare dove vuole. Cerco sempre di dare il massimo, sia da esterno che da trequartista che da centrocampista. Rinnovo? Se ne sta occupando il mio procuratore. È una cosa che non mi riguarda”.