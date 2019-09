Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista: “Ancelotti non ha parlato per conto della società, ha mandato il figlio a vedere i lavori negli spogliatoi del San Paolo e poi ha deciso di fare quel comunicato. L’immagine di Napoli non merita questo atteggiamento e queste polemiche tra società e Comune. Amichevole Napoli-Gimnasia? Spero che giocherà anche Maradona”.