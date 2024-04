Xavi contro l'arbitro Kovacs, lo stesso di Milan-Napoli dell'anno scorso: "Una sua decisione sbagliata cancella una stagione"

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, mastica amaro dopo la sconfitta per 4-1 in casa contro il PSG:



Queste le sue parole a Mediaset: “Peccato che per una decisione sbagliata dell’arbitro venga cancellata una stagione. In undici contro undici sarebbe stato diverso, c’è poco da dire, inutle commentare poi la partita”.

Con Yamal poteva essere una partita diversa? “La questione non è di aver tolto o meno dal campo Yamal, mi sarebbe piaciuto potermi giocare la qualificazione undici contro undici. L’espulsione ha condizionato la qualificazione, ma mi tengo l’orgoglio della squadra che ha creato comunque due o tre occasioni chiare per andare almeno ai supplementari”.