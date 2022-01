Vigliotti: "Grande lavoro di Spalletti, è la miglior difesa nonostante le grandi assenze"

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La reazione di Insigne al gol ha giustamente scatenato la reazione dei tifosi. Bisogna fare un passo avanti ora, la situazione è chiusa e bisogna guardare il futuro. Il Napoli di Spalletti fa un grande lavoro in campo, prima del tracollo di assenze era la miglior difesa d'Europa con il Chelsea. Oggi è quella migliore in Serie A e ci sarà un motivo".