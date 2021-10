Vigliotti: "Demme a Firenze ha dimostrato grande brillantezza, Mertens ora ha bisogno solo di gioca"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le milanesi in questo momento sembrano le squadre più accreditate in questa volata per il titolo sorprendente. Juventus-Roma in questo momento interessa meno perché sono due rivali un po' più lontane. Demme a Firenze ha dimostrato grande freschezza e brillantezza, lo vedo benissimo ed avrà messo ancora più benzina nelle gambe. Mertens ha bisogno solo del campo e di giocare".