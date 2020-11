Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Veretout mi ha promesso una doppietta contro il Napoli, è avvelenato perché sa che sono tifoso del Napoli. Sarà una bella partita, il Napoli affronta insieme al Milan la Roma che è una delle più in forma del campionato".