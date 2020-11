Ventura: "Osimhen un diamante, senza fattori esterni tra qualche mese ne parleranno tutti!"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Gian Piero Ventura, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il campionato è del tutto anomalo quest’anno, ci si sta abituando al fatto di non avere il pubblico. Alcuni giocatori, che gestiscono male la pressione, ne possono beneficiare, mentre altri che ne hanno bisogno si esprimono sottotono. Una squadra che stende l’Atalanta come ha fatto il Napoli ha del grande potenziale, serve pazienza per ottenere la giusta consapevolezza e continuità. Ibrahimovic nel Milan è stato determinante, sia in campo che fuori. Osimhen è un piccolo diamante che va lucidato ogni giorno e va aiutato a crescere. Senza fattori esterni, tra qualche mese o tra un anno sarà un giocatore di cui tutti parleranno”.