Ventura: "Nesso in Italia unisce gioco e organizzazione, è merito di Spalletti"

Gian Piero Ventura è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Grande soddisfazione per Spalletti per quello che sta mostrando il Napoli. Si è parlato tanto della bravura della società, dei nuovi giocatori ma è evidente che c’è un grande lavoro di allenatore e staff. Difficilmente in Serie A si vede così tanta organizzazione e qualità, il Napoli rappresenta entrambe le cose".