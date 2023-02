Ventura: "Napoli? Capisco la scaramanzia, ma dovrebbe perdere cinque-sei partite per avere dubbi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Gian Piero Ventura, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La stagione di Spalletti al Napoli? È sotto gli occhi di tutti, c’era il dubbio che la sosta potesse frenare non tanto il Napoli bensì la sua marcia: al di là del ko con l’Inter, ha ripreso a macinare gli avversari. Capisco la scaramanzia, ma è una squadra che ha perso una sola partita e dovrebbe perderne cinque-sei per avere dubbi. Credo che sia un campionato dove raramente s’è vista una differenza così abissale e non solo dal punto di vista dei numeri, da qui alla fine sarà un peana di elogi perchè il Napoli ha avuto una grande intuizione acquistando giocatori bravi sul mercato. Mi hanno sorpreso i giocatori che erano già in azzurro, a parte da Di Lorenzo e Lobotka: Spalletti ha portato armonia in chi c’era e ha aggiunto la qualità di chi è arrivato sul mercato”