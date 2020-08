Venerato a CN24 su Sokratis: "Il Napoli ha un accordo verbale con lui"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

“Veretout, il Napoli lo prenderebbe perché garantirebbe un salto di qualità. La Roma chiede 35 milioni per il francese che pretende almeno 3,5 per trasferirsi: è un'operazione complessa che dipende anche dai soldi della cessione Koulibaly. Gli azzurri non cedono Kalidou perché non è arrivata l'offerta giusta, il prescelto è Sokratis in caso di partenza del senegalese. Il Napoli ha un accordo verbale con l'ex Genoa”