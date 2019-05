Velazquez a Kiss Kiss: "Mi parlano molto bene di Fornals. De Paul? Non so se sia giusto per Ancelotti, è un numero 10"

Julio Velazquez, ex allenatore di Betis ed Udinese, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"De Paul, non so se sia il calciatore giusto per Ancelotti. E' un bravo ragazzo, un gran professionista ed un calciatore forte. Ha fatto una grande stagione, in ritiro ho parlato spesso con lui perchè arrivarono diverse offerte. Eravamo in Austria in ritiro, lui decise di restare e per noi si è rivelato un calciatore molto importante. Ha un buonissimo piede, era importante che fosse rimasto con noi. E' un vero numero dieci, un fantasista, gioca bene tra le linee. Porta troppo palla? Per me no, se insieme a lui giocano calciatori di qualità no. Sa bene quando giocare la palla e quando portarla, ultimamente è migliorato tantissimo. Può fare ancora meglio, può crescere. E' il tipico calciatore che se gioca in una big cresce insieme ai calciatori forti. Fabian? Lo conosco abbastanza bene, io allenavo il Betis e lui era nel nostro settore giovanile. Ha un'umiltà straordinario, ha fatto benissimo al Betis ed anche all'Elche. Ora è un calciatore straordinario, può diventare un top player senza dubbio. Ha la voglia di migliorare sempre, di imparare da qualsiasi allenatore lo alleni. E' molto forte, ma come De Paul, può fare ancora meglio. Fornals? E' un calciatore ancora molto giovane, ma è in crescita. Può giocare sia al centro che sull'esterno. Non conosco la sua situazione al Villareal, ma sarebbe già pronto per l'Italia e a giocare in una big. Me ne hanno parlato molto bene".