Mirko Valdifiori è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E' introvabile trovare uno come Koulibaly, il Napoli ha dichiarato di voler fare un ridimensionamento e sta avvenendo. I procuratori portano l'offerta, ma non decidono mai per il giocatore. Poi si discute insieme per capire il meglio per la carriera e a riguardo lo stile di vita".