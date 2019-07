Universiade 2019, Caira: "Stasera nel calcio ci giochiamo la semifinale contro la Francia! Meret ha fatto da ambasciatore..."

Ultimissime calcio Napoli - Stefano Caira, responsabile delegato della nazionale di calcio universitaria dell’Italia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Universiade 2019 a Napoli? Una bellissima manifestazione, ho l’onore di parteciparvi come responsabile della nazionale calcistica: sono stati ristrutturati e sistemati parecchi campi di calcio e sono strutture che resteranno alle società di gran parte della regione. Stasera ci aspetta una interessante Italia-Francia a Benevento alle ore 21, essere favoriti lo si scopre giorno per giorno perchè i ragazzi comunque giocano a livello professionistico o quasi: pensate al Giappone, ci sono elementi che giocheranno nella J-League ovvero il massimo campionato. I nostri ragazzi giocano in tanti in Serie C, purtroppo non ci sono napoletani tra i nostri: Meret ha fatto da ambasciatore, però. Stasera ci si gioca la semifinale. L’ambiente campano? Come tutte le manifestazioni l’ambiente è stato un po’ tiepido, la cerimonia d’apertura ha fatto crescere la partecipazione in tutti gli altri sport: basket e pallavolo hanno fatto risultare diversi soldout, devo dire che è stato un buon ritorno da parte del territorio. L'affare Kramer con il Napoli? Ebbi diversi incontri, Benitez lo voleva a tutti i costi: avevamo trovato la disponibilità per chiudere, poi ci fu un problema con la fidanzata..."