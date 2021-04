Ulivieri: "Con la Superlega tutti i presidenti guadagneranno di meno e ci sarà meno interesse generale"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Asso Allenatori ed ex tecnico del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Con la Superlega stanno ammazzando il calcio? Io utilizzerei dei termini anche più duri, ma comunque diciamo che il gioco che noi amiamo di più sta morendo. Questi sono dei disperati, vanno incontro a una decisione disperata. Non mi sorprende l'Inter che ha dei proprietari stranieri, ma mi meraviglia la Juventus con Agnelli. Non credevo che la Vecchia Signora aderisse a questo progetto, sono molto amareggiato. La nascita della Superlega danneggerà un po' tutti, i presidenti guadagneranno molto meno. Ci sarà un calo di interesse generale, non è giusto"