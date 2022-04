Calcio - Aleksander Ceferin, presidente Uefa, è intervenuto ai canali ufficiali UEFA per parlare della questione Superlega:

"I tre club che vogliono resuscitare il progetto fallito della Superlega sono stati i primi a registrarsi per la Champions League 2021/22. Questo la dice lunga sul loro impegno e fiducia nel proposito. Non scorderò mai la rivolta dei tifosi di calcio in tutta Europa dopo che l'idea fu lanciata".