Udinese, Marino: "Serie A? Come si può parlare di ripresa con 700 morti al giorno"

Ultimissime calcio Napoli - Il direttore sportivo dell'Udinese Pierpaolo Marino, ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A all'emittente Canale21: "Come si può parlare di riprendere a giocare quando ci sono 700 morti al giorno? Abbiamo medie altissime di morti e parlare di calcio mi pare un controsenso anche se prima o poi tutto dovrà ricominciare. Io sono più preoccupato per il prossimo campionato che per quello che è stato sospeso. Il ridimensionamento sarà globale almeno nel medio periodo".