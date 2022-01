Udinese, Marino: "Con l'Atalanta è stato un martirio: costretti a radunarci poche ore prima come il torneo del bar"

Ultime notizie calcio Napoli -L'Udinese non avrebbe mai voluto giocare questa sfida. I sospetti sono stati confermati dalla sfuriata di Pierpaolo Marino, ex di turno, al termine della sfida:

"Questa partita non ha senso, come si fa a commentarla? Questa partita è un martirio, cos'hanno da commentare? Siamo stati costretti a radunarci stamani come un torneo da bar. Alcuni non si allenavano da settimane, in panchina avevamo tanti primavera anche loro fermi da tanto. Perché questo accanimento per farci giocare?", ha dichiarato il dirigente bianconero.