Udinese, Gotti su de Paul: "A fine anno parlerà col club e si prenderà una decisione"

Ultime calcio - Rodrigo de Paul, con la doppietta firmata oggi contro il Crotone, ha portato all'Udinese i tre punti fondamentali per la salvezza. Il tecnico bianconero Luca Gotti ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Io ho visto la grande crescita di de Paul in parallelo dentro e fuori dal campo. Ha acquisito una mentalità fortissima, di grande livello. Andrà via? Non posso saperlo, il mercato non posso saperlo io in prima persona. E' a Udine da cinque anni, ha espresso valori che si alzano in continuazione. A fine campionato si siederà a tavolino con la società per decidere il da farsi. Io e lui fin da subito siamo stati molto affini sulle cose che succedono e su come vediamo le cose. Questo ci facilita".