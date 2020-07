Udinese, Carnevale: "La Roma è messa malissimo, sono demotivati! Osimhen mi ricorda me da calciatore, ma sulle donne..."

Ultime calcio - Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese ed ex attaccante di Napoli e Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ieri abbiamo fatto una prova straordinaria contro la Roma. Abbiamo vinto meritatamente, l’espulsione di Perotti ci ha agevolato e ci siamo messi in una posizione più serena riguardo la quota salvezza. Roma? L’ho vista veramente male ieri eppure ha una squadra fortissima, ma li vedo poco motivati. Ieri siamo stati più aggressivi e volevamo a tutti i costi i tre punti. Giocatori come Under ieri sera, per fortuna, non hanno fatto la differenza. Atalanta-Napoli? Muriel e Zapata li ho presi io all’Udinese, per me è una soddisfazione enorme vederli a certi livelli. Muriel è sempre stato un piccolo fenomeno, se avesse avuto più testa avrebbe giocato nel Barcellona. Lo vedrei benissimo anche in una squadra come Inter, Juventus o Napoli. Sta facendo cose straordinarie quest’anno, domenica ci ha segnato due goal strepitosi. Osimhen? E’ un attaccante moderno, sembra brutto da vedere perché è longilineo. Sa giocare a calcio, gioca bene sia coi piedi che con la testa, mi ricorda me da calciatore. E’ uno di movimento e farebbe benissimo al calcio italiano. Donne? In quello sono imbattibile (ride ndr)”.