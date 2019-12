Alvino: "Gattuso allenatore a tutto tondo, Callejon e Mertens non rinnoveranno"

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Dipingiamo solo una parte di quella che è il personaggio Gattuso. Credo che sia un allenatore a tutto tondo. La sua caratteristica da calciatore l’ha trasferita anche nel suo fare il tecnico. E’ però un mister che studia, che lavora. Dipingerlo solo per uno che usa la frustra è sbagliato. Inoltre a questo aggiorno che in questi giorni non sta usando il bastone ma molto più la carota. Sono dell’idea che bisogna aspettare dopo la sosta. Neanche domenica sera c’è la possibilità di vedere chissà che, l’importante però sarà vedere della grinta, indipendentemente dal risultato. Soltanto dopo la sosta si potrà fare una valutazione più completa".

Su Callejon e Mertens: "Credo che per entrambi si possa arrivare a fine stagione con una straordinaria carriera in maglia azzurra. Due calciatori che hanno dato il massimo. Ma come tutte le belle storie hanno un inizio e una fine. Magari ad una condizione economica diversa, potrebbero anche verificarsi i rinnovi. Ma ad oggi la vedo una situazione più verso la fine che verso il prolungamento".