Tuttosport, il corrispondente dalla Spagna: "A oggi mi sembra difficile che Barcellona-Napoli possa essere giocata"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Raffaele Riverso, corrispondente dalla Spagna per Tuttosport, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Barcellona-Napoli? Più passano i giorni, più la situazione peggiora: qualche giorno fa solo paventare la possibilità che si potesse giocare a porte chiuse era vista come una scelta dell’altro mondo, come se non ci fossero problemi. In pochi giorni s’è passato da non prendere in considerazione le porte chiuse, al prenderle. E a oggi mi sembra difficile che la partita possa essere giocata: aspettiamo una decisione della UEFA, bisogna essere seri e non si può rimanere in silenzio davanti a certe situazioni. Oppure si muova, dica qualcosa o squalifichi le squadre che non si presentano: l’emergenza è chiara, il silenzio della UEFA è assordante. Per ora a Barcellona c’è un’aria abbastanza normale, stranamente non è una delle città più colpite rispetto ad altre spagnole. Ciò che è successo due settimane fa in Italia, adesso sta accadendo in Spagna: si prendono misure graduali e non drastiche, per ora. Difficile immaginare cosa possa fare il Napoli tra una settimana: il sindacato dei calciatori italiano e spagnolo hanno chiesto la sospensione di ogni tipo di attività, in Catalogna sono proibite le manifestazioni con più di mille membri, già domani potrebbe esserci una zona rossa. Si è capito che prendendo misure più drastiche, si può arginare la diffusione del virus”