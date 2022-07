Trombetti: "Koulibaly? Non tiriamo in mezzo il mandolino, nessuno rifiutava 9mln di stipendio! Non rimpiango Insigne"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il rettore emerito della Federico II Guido Trombetti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’addio di Koulibaly? Quando un giocatore vuole andare via, e lui da mesi sta esternando in società la volontà di partire, bisogna rispettarne la decisione. Non tiriamo in mezzo il mandolino, nessuno rifiutava nove milioni di euro di stipendio da un grande club in cui pensa di poter vincere. Dopo otto anni a Napoli s’è convinto che non si può vincere.

De Laurentiis deve prendere i quaranta milioni per investirli su un sostituto: ci sta che un giocatore possa andare via dopo otto-nove anni, ma chi prenderemo?

De Laurentiis o sta smobilitando perchè ha un suo progetto, e non credo che voglia vendere la società. Oppure ha fatto una scelta giusta, il Napoli era a fine ciclo dopo un campionato indecente di Insigne che non rimpiango. C’è un momento in cui il ciclo di ogni club finisce, la mia preoccupazione però è sapere chi saranno i prossimi leader del Napoli: tra un mese inizia il campionato e non sappiamo quale sarà la formazione titolare degli azzurri”